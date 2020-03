Coronavirus, media brasiliani: "Il presidente Bolsonaro positivo al test" | Sabato ha incontrato Trump

Il figlio di Bolsonaro, Eduardo, membro del Congresso e anche lui presente alla cena in Florida, ha scritto su Twitter che suo padre non sta mostrando alcun segno della malattia. Alcuni scatti postati sul profilo Instagram di Wajngarten, hanno mostrato il capo della comunicazione del presidente brasiliano, Bolsonaro e Trump vicini l'uno all'altro.

Per l'annuncio ufficiale, si attendere il riscontro di un secondo test a cui il presidente è stato sottoposto. La stessa fonte, citata da O Dia, ha affermato che anche il pilota dell'aereo presidenziale con cui Bolsonaro è di recente tornato dagli Stati Uniti sarebbe positivo.

"Non sono preoccupato", ha detto giovedì Trump ai giornalisti, aggiungendo di non essere intenzionato a sottoporsi al test. Nel frattempo, due deputati repubblicani si sono messi in auto-isolamento per due settimane, dopo essere entrati in contatto con la delegazione di Bolsonaro. Sono il senatore Rick Scott della Florida, che ha incontrato Bolsonaro a Miami, e il senatore della Carolina Lindsey Graham, che sabato era a Mar-a-Lago.

All'incontro a Mar-a-Lago c'erano, tra gli altri, la figlia di Trump, Ivanka Trump, il genero Jared Kushner, l'avvocato personale Rudy Giuliani e il ministro degli Esteri brasiliano Ernesto Araujo. Anche il vice presidente Pence si era recato Mar-a-Lago quel pomeriggio.