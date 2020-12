Francia, Macron positivo al coronavirus: lui e il premier Castex in isolamento

Il presidente francese, Emmanuel Macron , è risultato positivo al coronavirus e quindi, ha fatto sapere l'Eliseo, seguendo le indicazioni sanitarie in vigore in Francia e applicabili a tutti, si isolerà per sette giorni. Macron continuerà comunque a lavorare e a garantire le sue attività a distanza. Anche il premier, Jean Castex , si è posto in isolamento precauzionale essendo stato in contatto con il presidente.

Anche il presidente dell'Assemblea Nazionale, Richard Ferrand, si è messo in autoisolamento. Fonti dell'Eliseo a BFMtv hanno precisato che Macron "non ha una forma grave di Covid". Il presidente ha cancellato tutti i suoi imminenti viaggi, a partire da quello previsto in Libano. Non è chiaro quali altre personalità politiche francesi ed europee dovranno autoisolarsi per essere entrate in contatto con Macron, che ha partecipato a un summit Ue alla fine della scorsa settimana e mercoledì ha incontrato il primo ministro del Portogallo.

Anche il Charles Michel in autoisolamentoAnche il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha deciso di mettersi in autoisolamento dopo aver appreso della positività del presidente Macron. La decisione è stata presa a titolo precauzionale anche se le autorità francesi gli hanno comunicato di non essere considerato come una persona che è stata 'a stretto contatto' con Macron. "Caro Emmanuel Macron, auguri di pronta guarigione. Sono di tutto cuore al suo fianco. Questa pandemia, la sconfiggeremo insieme. Continueremo a lavorare mano nella mano per vaccinare e proteggere i nostri cittadini", ha scritto in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.