Coronavirus, Macron: "Non si può richiudere il Paese"

Per Emmanuel Macron, nonostante l'aumento dei contagi, "non si può richiudere tutto il Paese". Il presidente francese ha quindi sottolineato che "il rischio zero non esiste mai": "non si può fermare il Paese, perché i danni collaterali sono considerevoli". Capisco, ha aggiunto, "la legittima ansia legata al virus", ma non dobbiamo "cadere nella dottrina del rischio zero".