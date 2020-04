Coronavirus, Macron: "L'epidemia sta rallentando, ma in Francia lockdown fino all'11 maggio"

"L'epidemia comincia a rallentare. I risultati ci sono. Gli ingressi in rianimazione diminuiscono. La speranza rinasce". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron , in un messaggio alla nazione. In Francia, ha però annunciato, le misure di "più rigido" confinamento contro il coronavirus continueranno fino a lunedì 11 maggio. Macron ha poi riconosciuto che ci sono state "falle" nel sistema: "Non eravamo abbastanza preparati".

Il leader francese ha detto di essere consapevole della portata dello "sforzo" richiesto ai concittadini, ma è "l'unico modo" per contrastare il virus.

Dall'11 maggio riapriremo progressivamente asili e scuole "L'11 maggio prossimo sarà l'inizio di una nuova tappa", una tappa "progressiva", visto che "l'obiettivo principale resta la salute di tutti i francesi. A partire dall'11 maggio - ha aggiunto Macron - riapriremo progressivamente asili, scuole e università".

L'ammissione di Macron: "Non eravamo abbastanza preparati" La Francia - ha poi ammesso - non era "evidentemente abbastanza preparata" per rispondere al coronavirus. Anche se "l'epidemia comincia a rallentare", ha detto, ci sono state "delle carenze come in tutti i Paesi del mondo: non abbiamo avuto abbastanza camici, guanti, gel, non abbiamo potuto distribuire altrettante maschere di quanto avessimo voluto". Macron ha riconosciuto degli "errori" di cui bisognerà "trarre tutte le conseguenze a tempo debito".