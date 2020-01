Coronavirus, Lufthansa-Swiss-Austrian Airlines sospendono voli Cina

Lufthansa, Swiss e Austrian Airlines sospendono i voli da e per la Cina continentale sino al 9 febbraio, come contromisura alla diffusione del coronavirus. Le tre compagnie aeree precisano su Twitter che "voleranno dalla Cina verso le loro rispettive destinazioni per un'ultima volta per dare l'opportunità agli equipaggi di tornare in Germania, Svizzera e Austria".