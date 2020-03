Coronavirus, l'Ue: seguire alla lettera le disposizioni dei governi

Dopo la mossa dell'Italia, l'Ue chiede a tutti i cittadini europei di seguire le indicazioni delle autorità. "I prossimi giorni e mesi spiega la commissaria alla Salute, Stella Kyriakides - saranno cruciali per la nostra reazione e gli stati membri devono concentrarsi sugli sforzi per contenere fortemente il virus". E sottolinea che "le decisioni dei governi non sono prese alla leggera, ma vanno seguite alla lettera".

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui