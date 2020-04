Coronavirus, l'Ue: ingiustificabile lo stop Usa ai fondi per l'Oms

La decisione degli Stati Uniti di sospendere i finanziamenti all'Organizzazione mondiale della sanità ha provocato "rammarico" nei vertici Ue. A riferirlo è l'Alto rappresentante agli Esteri dell'Ue, Josep Borrell, secondo il quale "non c'è ragione che giustifichi questa mossa, in un momento in cui gli sforzi" dell'organizzazione "sono necessari più di sempre, per contribuire a contenere e mitigare la pandemia da coronavirus".

