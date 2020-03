Coronavirus, l'Onu annuncia un piano globale: "L'umanità intera è minacciata"

"L'umanità intera è minacciata dal coronavirus". E' quanto afferma l'Onu, annunciando un piano globale contro la pandemia. Le Nazioni Unite preparano una "risposta umanitaria globale" che si estende fino a dicembre insieme a un piano da un miliardo di dollari per combattere la malattia in Sudamerica, Africa, Medio Oriente e Asia. Una misura che riguarda i Paesi "più deboli del pianeta" e che vuole "proteggere milioni di persone".

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui