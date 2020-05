Coronavirus, Londra: nessuna prova sull'origine in un laboratorio

Il governo britannico non ha finora "visto alcuna prova" relativa all'ipotesi di un'origine in laboratorio o di una fuga dal laboratorio del coronavirus. A chiarirlo è il ministro della Sanità di Londra, Matt Hancock, spiegando che nonostante le accuse lanciate dagli Usa alla Cina, "abbiamo esaminato la questione ma non abbiamo alcuna prova. Non ci sono prove che il coronavirus sia stato prodotto dall'uomo".



