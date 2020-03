Coronavirus, l'Oms: "Per il vaccino ancora 12-18 mesi"

Il vaccino contro il coronavirus "è ancora lontano: ci vorranno almeno 12-18 mesi". Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. ribadendo che "nel frattempo servono cure e terapie e che non bisogna utilizzare terapie non comprovate come efficaci. "Dobbiamo riconoscere che non esistono scorciatoie", ha aggiunto.

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui