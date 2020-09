Coronavirus, l'Oms: "In Europa la situazione è molto grave"

In Europa, dove i nuovi casi settimanali di coronavirus "hanno superato quelli segnalati a marzo", si sta verificando "una situazione molto grave". A indicarlo è Hans Kluge, direttore regionale per l'Europa dell'Oms, secondo il quale "oltre metà dei Paesi europei ha registrato aumenti di oltre il 10% nelle ultime due settimane, e in sette Paesi l'incremento è stato pari a più del doppio". Questi numeri, quindi, "devono essere una sveglia per tutti".

Dal Canada alla Francia passando per Londra e per Wuhan, epicentro della pandemia di coronavirus. Gli studenti di molti Paesi sono tornati a scuola tra mascherine e distanze di sicurezza da rispettare per le norme Covid. In alcune classi, tra i banchi, sono apparsi i plexiglass divisori mentre in altre parti del mondo, come in Russia, viene misurata la temperatura agli alunni.

A Londra studenti in fila dalle prime ore della mattina per ingressi scaglionati nelle scuole

In Francia 12 milioni di studenti tornano in classe

Test della temperatura e posti segnati per il primo giorno di scuola in Russia

In una scuola di Wuhan raggi ultravioletti anti-Covid in azione

"La scorsa settimana, il conteggio settimanale della regione ha superato i 300mila pazienti", ha proseguito Kluge. "A livello globale, circa il 14% dei casi di Covid-19 segnalati all'Oms riguarda gli operatori sanitari, e in alcuni Paesi è addirittura il 35%, sebbene i dati siano limitati ed è difficile sapere se gli operatori sanitari siano stati contagiati nei luoghi di lavoro o nelle comunità", ha dichiarato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanita' (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Abbiamo tutti un debito enorme nei confronti degli operatori sanitari, non solo perche' si sono presi cura dei malati. Ma perché rischiano la propria vita per fare il proprio dovere", ha aggiunto.

Posizione resta per quarantena di 14 giorni - "La nostra posizione resta per una quarantena di 14 giorni, nell'interesse dei pazienti", ha invece sottolineato la funzionaria dell'Oms Catherine Smallwood, nel corso di un briefing online, in merito alla decisione di alcuni Paesi, tra cui la Francia, di ridurre il periodo di quarantena per il coronavirus.

Oms: ci sono lezioni da imparare dall'approccio svedese - Bisogna riconoscere che la Svezia ha evitato l'incremento di casi" nell'ultimo periodo "che si sta verificando in altri Stati, in particolare in Europa occidentale, e penso che ci siano lezioni da imparare dall'approccio svedese, in particolare sulla sostenibilita' e il coinvolgimento dei cittadini", ha concluso Catherine Smallwood.