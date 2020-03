Coronavirus, l'Iss: "E' una crisi globale, nessun Paese è esente"

"Ci troviamo di fronte a una crisi globale e nessun Paese può considerarsi esente, indipendentemente dal numero di casi". E' quanto afferma il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, aggiungendo che in ambito scientifico "una crisi globale significa che l'unico modo per affrontarla è condividere i dati, per adattarli ai diversi contesti".

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui