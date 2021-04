Coronavirus, la Turchia autorizza l'uso d'emergenza del vaccino Sputnik

Afp

L'agenzia per il farmaco turca ha reso noto di aver autorizzato l'uso emergenziale del vaccino anti-Covid russo "Sputnik V". In precedenza il ministro della Sanità turca, Fahrettin Koca, aveva annunciato la firma da parte di Ankara di un contratto per la fornitura di 50 milioni di dosi del siero russo.