Coronavirus, la Francia vieta la terapia a base di idroclorochina

La Francia vieta l'idroclorochina nel trattamento contro il coronavirus. In seguito aI pareri negativi del Comitato di salute pubblica e dell'Agenzia del farmaco di Parigi, dopo i rilievi dell'Oms e della rivista Lancet, è stato abrogato il decreto che autorizzava il farmaco nella cura del Covid-19. In un suo articolo, la prestigiosa rivista medica inglese puntava il dito contro l'inefficacia e i rischi del medicinale, difeso dal professor Didier Raoult. Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui