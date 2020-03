Coronavirus, Johns Hopkins University: oltre 30mila morti in tutto il mondo

Nel mondo le persone morte a causa del coronavirus hanno oltrepassato le 30mila (un terzo delle vittime sono in Italia), arrivando a 30.848, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Per gli esperti la cifra i contagi hanno toccato quasi 665mila casi, con in testa gli Stati Uniti (124.665). Il numero di guariti ha superato invece 140.200, 12.384 dei quali in Italia, seconda in questa classifica dopo la Cina (oltre 75.500 guariti). Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui