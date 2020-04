Coronavirus, italiani bloccati all'estero: "Noi da un mese in Argentina e nessuno ci aiuta a rientrare"

Pochi posti sugli aerei e a costi esorbitanti. Sono tantissimi gli italiani bloccati all'estero che non riescono a ritornare a casa. Nemmeno i consolati e le ambasciate sono d'aiuto per i connazionali a cui "Striscia la Notizia" dà voce, come una coppia di fidanzati, Sara Bertagnolli e Luca Sguazzini, sorpresi dalla pandemia durante un lungo viaggio in Sudamerica. "Siamo bloccati da oltre un mese in Argentina, come altri 400 italiani e molti sono rimasti senza soldi", raccontano.

I voli per rientrare sono pochi e quelli che hanno trovato, con la compagnia Alitalia, costavano oltre 1800 euro l'uno. Il tg satirico allora ha contattato la Farnesina, la quale sostiene di essere impegnata da mesi per favorire i rientri in Italia ma anche di non aver alcuna diretta competenza sulle tariffe commerciali.