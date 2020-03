Coronavirus, Israele respinge gli arrivi da cinque Paesi europei

Israele ha ulteriormente ristretto le misure relative ai viaggiatori in arrivo da cinque Paesi europei: Francia, Germania, Svizzera, Spagna ed Austria. Il ministero della sanità ha chiarito che per gli israeliani è effettivamente obbligatoria la quarantena, mentre i cittadini stranieri saranno respinti a meno che non possano dimostrare di essere in grado di trascorrere la quarantena in una casa privata.