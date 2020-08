"Non escludo totalmente un nuovo lockdown , noi però faremo di tutto per impedirlo". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron , mentre nel Paese si registrano 7.379 nuovi casi di coronavirus, dato record negli ultimi mesi, e 20 morti. In Spagna sono invece 3.829 i contagi nelle ultime 24 ore, 15 i morti. Madrid ha intanto annunciato che a settembre tutti gli alunni a partire dai 6 anni dovranno indossare la mascherina a scuola.

Francia: "Crescita esponenziale di casi" Nel comunicato, la Sanità francese sottolinea che "la dinamica di progressione dell'epidemia è esponenziale" e che "gli indicatori ospedalieri sono in aumento". Le cifre dicono inoltre che sono stati 20 i decessi nelle ultime 24 ore, che hanno portato il totale a 30.596 da inizio epidemia. Stabile a 4.535 il numero dei ricoveri, in aumento di 6 unità quello dei pazienti gravi in rianimazione, a 387.

In Spagna negazionista del Covid incitava alla violenza: arrestato Intanto la polizia spagnola ha arrestato un uomo, sostenitore delle teorie negazioniste sulla pandemia di coronavirus. Il 38enne affermava che, dietro a quella da lui definita "la farsa del Covid", c'erano operatori sanitari e media. Esortava anche i suoi follower ad attaccare funzionari e istituzioni. Usava i social media per incitare alla violenza contro i politici, incluso il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez.

Non si placa l'aumento di nuovi casi di coronavirus in Spagna. A destare preoccupazione sono soprattutto i luoghi di villeggiatura. E così le autorità delle isole Canarie hanno imposto nuovamente l'utilizzo obbligatorio della mascherina negli spazi pubblici. Turisti e residenti si sono così adeguati, indossando sulle passeggiate e in spiaggia i dispositivi di protezione.

Gb, 1.276 nuovi casi e 9 morti Torna a calare, l'incremento quotidiano dei casi di coronavirus in Gran Bretagna. Nelle ultime 24 ore i contagi diagnosticati sono stati 1276, contro gli oltre 1500 di ieri, mentre i morti si sono fermati a 9 (contro 12 delle 24 ore precedenti).

In Brasile oltre 44mila casi e 984 morti in 24 ore Continua a preoccupare la situazione in Brasile che ha registrato 44.235 nuovi casi di coronavirus e ulteriori 984 decessi nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il ministero della Sanità del Paese. I dati portano il totale dei contagi dall'inizio della pandemia a oltre quota 3,76 milioni, inclusi 118.649 morti.