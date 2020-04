Coronavirus, in Spagna superati i 22mila morti

In Spagna sono stati superate le 22mila vittime per il coronavirus. Lo riferisce il governo di Madrid comunicando i dati del bilancio aggiornato delle ultime 24 ore, quando i morti sono stati 440: dall'inizio della pandemia il Covid-19 ha ucciso in tutto 22.157 persone. I casi confermati di contagio, ha detto il ministero della Salute, sono oggi 213.024, con una crescita di 4.635 in un giorno. Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui