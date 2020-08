Coronavirus, in Serbia useranno l'acquavite come disinfettante

"Se non hanno più il pane, che mangino le brioche". Non Maria Antonietta di Francia stavolta ma il governo serbo, che parafrasando la regina d'Oltralpe, ha deciso di utilizzare la rakija, distillato d'acquavite tipico dei balcani, per far fronte alla sempre crescente domanda di disinfettante ad uso medico. Proprio da Belgrado è arrivata una donazione di 9.196 bottiglie diretta all'ospedale di Krusevac, nel sudest del Paese, e alla locale Croce Rossa. La "grappa balcanica" era stata sequestrata in un'operazione di polizia nel 2005.