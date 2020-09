Coronavirus, in migliaia in piazza a Zagabria contro restrizioni

Negazionisti della pandemia in piazza anche in Croazia. Diverse migliaia di persone si sono radunate infatti a Zagabria per protestare contro le misure imposte dalle autorità a causa del coronavirus. "Il Covid è una bugia, non siamo tutti covidioti" e "Togliti la mascherina, spegni la tv, vivi una vita piena", recitavano alcuni degli striscioni portati dai manifestanti.