Coronavirus, in Messico altri 635 morti nelle ultime 24 ore

Il Messico ha registrato nelle ultime 24 ore altri 635 morti per coronavirus, che portano a 56.543 il totale dei decessi dall'inizio della pandemia. Stando ai dati diffusi dalle autorità sanitarie, nelle ultime 24 ore sono stati confermati inoltre 6.345 nuovi casi, per complessivi 517.714 contagi. Il Messico è il terzo Paese al mondo per numero di decessi, dietro a Stati Uniti e Brasile, e il sesto per numero di casi.