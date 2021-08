Coronavirus, in lockdown la capitale dell'Australia Canberra

La capitale dell'Australia Canberra entra oggi in un lockdown di una settimana dopo che è stato registrato il primo caso di Covid-19 in oltre un anno. Il confinamento è stato deciso perché le autorità non sanno come la persona risultata positiva si è infettata e dunque quanto può essere esteso il focolaio. Gli abitanti di Canberra potranno lasciare casa solo per motivi essenziali. La Bbc ha riferito di code davanti ai supermercati.