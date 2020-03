Coronavirus, in Iran quasi 14mila casi e oltre 700 morti

I casi di coronavirus in Iran sono saliti a 13.938. Lo ha reso noto il portavoce del ministero della salute, Kianoush Jahanpour. I decessi sono saliti a 724, con un aumento di 113 casi in un giorno, mentre le persone guarite sono 4.790. Per far fronte all'emergenza, le autorità hanno chiesto alla popolazione di restare chiusa in casa. "Cancellate tutti i vostri viaggi e rimanete nelle vostre abitazioni. Solo così vedremo miglioramenti", ha detto Jahanpour. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui