Coronavirus, in Giappone dopo oltre 10 anni aumentano i suicidi

Per la prima volta dopo oltre 10 anni, in Giappone nel 2020 sono tornati ad aumentare i suicidi, in modo particolare per donne (+15%) e adolescenti (+44%). I dati pubblicati dal ministero della Salute nipponico evidenziano come 21.081 persone si siano tolte la vita l'anno scorso. Secondo una rappresentante del centro di assistenza per i minori Childline Support, Junko Kobayashi, a influire sono state anche le restrizioni per la pandemia .