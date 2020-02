Coronavirus, in Germania contagiata una maestra d'asilo

Una maestra di asilo di 46 anni, che ha prestato servizio fino a venerdì, è risultata positiva al test del coronavirus in Germania nella regione del Nordreno-Vestfalia. Lo ha reso noto il ministro della Salute del Land, Karl-Josef Laumann. Si tratta della moglie di un altro contagiato di 47 anni, ricoverato in ospedale in serie condizioni. La maestra e i suoi due figli sono in quarantena, così come tutti i bambini dell'asilo e le rispettive famiglie.

