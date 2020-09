Coronavirus, Gb: Johnson pronto a chiudere pub, bar e ristoranti alle 22 | Stati Uniti verso i 200mila morti

Il premier britannico Boris Johnson ha intenzione di presentare alla Camera dei Comuni un pacchetti di misure per contrastare la seconda ondata di Covid-19 nel Paese. Secondo quanto anticipato dal "Guardian", pub, bar e ristoranti verrebbero chiusi alle 22 , lo smart working verrebbe agevolato per tutti quelli che possono adottarlo e verrebbero comminate più contravvenzioni per chi viola le regole.

"Agendo ora potremmo non dover intraprendere azioni drastiche in seguito", dirà ai deputati Johnson. Preso quasi in contropiede dalla crescita dei contagi delle ultime settimane, il premier inglese è stato quindi costretto a fare marcia indietro sullo smart working. A fine agosto aveva incoraggiato il ritorno negli uffici soprattutto nella City di Londra, descritta da molti come una città fantasma.

Negli Usa quasi 200mila vittime Negli Stati Uniti almeno 52.070 persone hanno contratto il coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Le vittime da ieri sono state invece 356. Il bilancio complessivo dei contagi nel Paese è ora di 6.857.703. I decessi correlati al Covid-19 dall'inizio della pandemia sono quasi 200mila, a quota 199.881.

In Argentina 429 morti in un giorno L'Argentina ha registrato un nuovo picco giornaliero di vittime del coronavirus con 429 decessi che portano il bilancio totale dei morti a quota 13.482. Il ministero della Salute sottolinea che si tratta del numero più alto di morti da quando la pandemia ha colpito il Paese sudamericano. Contagiate in tutto 640.134 persone, di cui 508.563 guarite.