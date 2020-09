Coronavirus, in Gb multe fino a 10mila sterline per chi viola regole

In Gran Bretagna chi viola le nuove regole imposte per cercare di frenare la diffusione del coronavirus rischia fino a 10mila sterline (11mila euro) di multa. "Il modo migliore per combattere questo virus - ha spiegato in una nota il premier Boris Johnson - è che tutti seguano le regole e si isolino se corrono il rischio di trasmettere il Covid". Le nuove multe partiranno da 1.000 sterline e saliranno fino a 10.000 per i casi più gravi.