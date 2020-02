Coronavirus, in Gb altri due casi: "Hanno avuto contatti con italiani"

In Gran Bretagna altre due persone sono risultate positive al test da coronavirus, portando il totale dei contagiati nel Paese a 15. Entrambi i pazienti sono ricoverati a Liverpool e a Londra, e, secondo il ministero della Sanità britannica, entrambi devono il contagio a fonti italiane. Uno arriva infatti da Tenerife, dove un albergo è in quarantena dopo che il virus è stato individuato in quattro turisti italiani; l'altro era "passato per l'Italia". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui