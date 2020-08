Coronavirus, in Galizia scatta il divieto di fumare all'aperto

Per tentare di arginare le centinaia di nuovi focolai di coronavirus, in Spagna si moltiplicano le restrizioni. In Galizia è stato vietato fumare all'aperto se non è possibile rispettare la distanza di sicurezza di due metri. La misura è stata raccomandata dagli esperti del comitato clinico per la prevenzione del Covid-19. Altre comunità autonome stanno valutando se imporre la stessa misura.