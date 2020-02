Coronavirus, in Francia termina la quarantena per 122 persone

In Francia termina la quarantena per un gruppo di 122 persone evacuate due settimane fa da Wuhan, epicentro dell'epidemia di coronavirus in Cina. Si tratta di 44 persone che erano state ospitate in un centro vacanze a Carry-le-Rouet e di altre 78 persone che hanno trascorso il periodo di quarantena da 14 giorni in un centro di formazione per pompieri nella vicina Aix-en-Provence, a circa 30 km da Marsiglia.