Coronavirus, in Francia quasi 30mila nuovi casi nelle ultime 24 ore

Sono stati 29.837 in 24 ore i nuovi casi di positività al Covid-19 in Francia, un numero più basso rispetto agli oltre 32mila di sabato ma anomalo nell'ordine di grandezza dei dati della domenica, normalmente più bassi per la lentezza della raccolta dei dati. I morti sono stati 85, per un totale, da inizio pandemia, di 33.477 decessi. Salgono i pazienti nei reparti di rianimazione e terapia intensiva, ora di poco sotto le 2mila unità (1.939).