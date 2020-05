Coronavirus, in Francia celebrata la prima messa drive-in

Afp 1 di 25 Afp 2 di 25 Afp 25 di 25 Afp 25 di 25 Afp 25 di 25 Afp 25 di 25 Afp 25 di 25 Afp 25 di 25 Afp 25 di 25 Afp 10 di 25 Afp 11 di 25 Afp 12 di 25 Afp 13 di 25 Afp 14 di 25 Afp 15 di 25 Afp 16 di 25 Afp 17 di 25 Afp 18 di 25 Afp 19 di 25 Afp 20 di 25 Afp 21 di 25 Afp 22 di 25 Afp 23 di 25 Afp 24 di 25 Afp 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nella regione francese della Champagne, la messa riparte... in auto. Circa 500 fedeli a bordo di 200 veicoli si sono posizionati ad un metro di distanza l'uno dall'altro, nel rispetto delle norme anti-Covid, per ascoltare una messa celebrata dal vescovo locale. "E' una vera messa. E' una vittoria della vita", ha detto mons. Touvet, vescovo di Châlons, all'origine dell'iniziativa. E' la prima volta che in Francia si celebra la messa in modalità drive-in.