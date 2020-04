Coronavirus, in Corea del Sud 91 guariti di nuovo positivi: "Covid-19 si è riattivato"

In Corea del Sud 91 pazienti giudicati guariti sono risultati di nuovo positivi al test del coronavirus. Il timore che il virus possa infettare di nuovo persone guarite è tra le principali preoccupazioni a livello globale. Per Jeong Eun-kyeong, direttore dei Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, il virus potrebbe essersi "riattivato", piuttosto che avere infettato di nuovo un corpo guarito da precedente contagio. Intanto il Paese è impegnato nelle elezioni parlamentari.