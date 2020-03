Coronavirus, "in alcune province della Cina il contagio si è azzerato"

"Fino ad oggi sono 50mila le persone guarite in tutta la Cina e in 26 province si registrano zero nuovi casi nelle ultime due settimane". In collegamento con Tgcom24, il giornalista del China Media Group Liu Pai fa il punto della situazione sull'emergenza coronavirus in Cina. "Nello Hubei ci sono ancora tanti nuovi contagiati, anche se aumentano più lentamente rispetto a dieci giorni fa".

Liu Pai, di stanza a Pechino, racconta a Tgcom24 la sua esperienza personale: "Qui a Pechino sto quasi sempre chiuso in casa da un mese. Esco solo in caso di necessità per la spesa, ma se vado fuori dal mio quartiere prima di rientrare devo sottopormi come tutti alla misurazione della temperatura corporea".

Il giornalista spiega come in Cina stia svolgendo un ruolo importante l'economia digitale: "L'e-commerce rappresenta il 30% del Pil cinese. E' un vantaggio in questa fase perché noi cinesi siamo abituati a fare la spesa online, un pratica più sicura".

Sorprendenti i dati riguardanti la scuola, se confrontanti con la situazione italiana: "Le scuole non hanno più riaperto dopo le vacanze invernali terminate all'inizio di febbraio ma sia le scuole pubbliche che gli istituti privati hanno messo online le lezioni per i ragazzi. Almeno 180 milioni di alunni cinesi stanno continuando la loro formazione a casa".