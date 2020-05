Coronavirus, il prete con la pistola ad acqua: negli Usa la benedizione è a prova di distanziamento sociale

L'approvazione del medico - Il 70enne Tim Pelc, dotato di visiera di protezione e guanti in lattice, non è venuto meno ai suoi doveri di sacerdote nonostante i tempi difficili del lockdown. A Detroit da 30 anni, non voleva che ai suoi fedeli mancasse la benedizione. E così l'idea, inizialmente nata per far svagare i bambini della parrocchia, è stata sottoposta all'approvazione di un medico, il quale ha risposto che non solo si trattava di una cosa sicura ma persino divertente. E così il dottore è stato il primo ad andare, con il figlio, davanti alla Chiesa per ricevere la benedizione da lontano.

Grande popolarità in rete - Pelc ha raccontato ai media locali di essere rimasto molto sorpreso della sua improvvisa popolarità in rete. Voleva fare qualcosa di divertente per i suoi parrocchiani, che si sono presentati per far benedire anche cestini pasquali. Le foto della benedizione con la pistola ad acqua sono state pubblicate su Facebook dalla "St. Ambrose Parish". Christine Busque, che gestisce la pagina della parrocchia, ha detto: "La gente voleva vedere un lato positivo delle cose che stanno accadendo nel mondo in questo momento. Così lo hanno potuto vedere e penso che abbiano visto che l'attenzione del parroco per i suoi parrocchiani, al punto da voler mantenere vive le sue tradizioni ma comunque rispettando le linee guida snaitarie per essere al sicuro".