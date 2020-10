Coronavirus, il governo danese ordina l'abbattimento di 1,5 milioni di visoni

Afp

I Visoni infetti di interi allevamenti vengono abbattuti, dai primi giorni di ottobre, per ordine del governo della Danimarca. Il Coronavirus si diffonde in maniera rapida e violenta in questi animali, tanto che molti muoiono un giorno dopo aver contratto l'infezione. Questo potrebbe diventare un problema: in un rapporto citato dal quotidiano danese Information si teme che forme aggressive del virus possano tornare all'uomo dopo essersi sviluppate nei visoni, vanificando l'effetto di futuri vaccini.