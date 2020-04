Coronavirus, il Giappone inizia la sperimentazione clinica dell'Avigan

Ha preso il via in Giappone la sperimentazione clinica del farmaco Avigan per il trattamento del coronavirus. Lo ha reso noto la casa farmaceutica Fujifilm Toyama Chemical, spiegando che i test dureranno fino a giugno e coinvolgeranno cento contagiati. L'Avigan è stato sviluppato come anti-influenzale sei anni fa in Giappone e può essere utilizzato solo dopo l'approvazione del governo a causa degli effetti collaterali ancora poco chiari.

