Coronavirus, i casi in Usa superano quota 7,5 milioni | Ue, oltre 10mila i nuovi contagi in Francia e Gran Bretagna

Nella regione di Marsiglia, fino ad Aix-en-Provence (zona dichiarata di "allerta massima"), sono scattate le misure restrittive decise dal governo francese per contrastare la pandemia di coronavirus. La misura sarà operativa per 15 giorni. Anche Parigi ha reso operative le nuove disposizioni sulla chiusura dei bar e sul divieto di vendere bevande alcoliche dopo le 22. Restrizioni sono scattate anche in tutto il nord della Francia.

Francia, terapie intensive sotto pressione - In Francia si contano 10.489 nuovi contagi con 66 decessi, tra cui 62 negli ospedali e 4 nei reparti di rianimazione. Preoccupa il numero dei letti occupati nelle terapie intensive dai malati di Covid, 1.426 e cioè 11 in più nelle ultime 24 ore. In particolare, a Parigi la quota di pazienti Covid in rianimazione ha superato il 40%.

Picco in Gran Bretagna: 14.500 nuovi positivi - Situazione altrettanto preoccupante in Gran Bretagna, alle prese con un altro picco di nuovi casi: 14.542 nelle ultime 24 ore, con un totale di positivi al virus che sale a 530.113 e 42.369 decessi, secondo le informazioni del governo.

Belgio, l'allarme del premier: "Situazione grave" - Numeri in crescita anche in Belgio dove, dice il premier Alexander De Croo, "i casi aumentano, le ospedalizzazionono cresce e i decessi pure. In alcuni ospedali la situazione è critica. Bisogna fare di tutto per bloccare la diffusione del virus ed evitare un nuovo lockdown". Da venerdì in arrivo nuove limitazioni per i raggruppamenti all'aperto e al chiuso (bar chiusi dalle 23) e maggiori controlli.

Repubblica Ceca, aumento record di casi - Record di casi anche in Repubblica Ceca con altri 4.457 nuovi positivi in un giorno, il numero più alto mai registrato finora dal ministero della Salute. Oggi la Repubblica Ceca registra 9.022 contagi da marzo, oltre a 794 morti.

Oltre 100mila morti in India - Numeri da brivido in India, dove il bilancio delle infezioni è salito a 6,76 milioni dopo 72.049 nuovi casi nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della salute. Con 986 decessi registrati in un giorno, il bilancio ufficiale delle vittime tocca quota 104.555.

Quasi 5 milioni di casi in Brasile - Non va meglio in Braile, dove ci sono 4.969.100 casi di Covid con 147.494 decessi secondo i media locali. Nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 41.906, i morti 819.