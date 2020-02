Coronavirus, governo Tokyo: 8 gravi su nave crociera in quarantena

Almeno otto delle persone contagiate dal coronavirus sulla nave da crociera in quarantena nella baia di Yokohama, in Giappone, sono "in condizioni serie". A riferirlo, secondo quanto riporta l'emittente pubblica nipponica NHK, è stato il ministero della sanità di Tokyo. A bordo della nave ci sono anche 35 italiani, 25 dei quali sono membri dell'equipaggio (compreso il comandante).