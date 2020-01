Coronavirus, gli Stati Uniti invitano a evitare i viaggi in Cina

I centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno alzato a tre i loro livelli di travel warning, ossia il massimo, invitando i cittadini americani ad evitare i viaggi non essenziali in Cina a causa del coronavirus. Le autorità sanitarie americane hanno riferito che hanno sequenziato il genoma dei primi due casi di coronavirus cinese in Usa e hanno confermato che il virus è lo stesso scoperto in Cina, non ci sono state mutazioni.