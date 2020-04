Coronavirus, Giappone valuta estensione dello stato di emergenza

Il Governo giapponese sta valutando un'estensione di un mese dello "stato di emergenza" per meglio fronteggiare l'emergenza della pandemia del coronavirus. La scadenza prefissata era quella del 6 maggio ma il premier Shinzo Abe ha detto che occorrerà decidere in base al numero dei contagi, aggiungendo che al momento le prospettive non sono incoraggianti. I contagi in Giappone sfiorano quota 14mila, con 447 morti.