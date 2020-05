Coronavirus, Giappone: muore il primo lottatore di Sumo

La pandemia del coronavirus in Giappone annota tra le sue vittime anche il primo lottatore di Sumo. Si tratta di Shobushi, nome d'arte di Kiyotaka Suetake, un atleta di 28 anni, morto per complicazioni legate alla malattia: lo ha reso noto la Japan Sumo Association (Jsa). Il lottatore era risultato positivo il 10 aprile. Shobushi è anche la prima vittima in Giappone del Covid-19 nella fascia d'età tra 20 e 30 anni.