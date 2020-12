Coronavirus, Germania prolunga semilockdown fino al 10 gennaio

angela merkel mascherina

Il semilockdown in Germania sarà prolungato fino al 10 gennaio. Lo hanno deciso Angela Merkel e i ministri presidenti dei Laender in un incontro ordinario in videoconferenza. "In linea di principio, la situazione rimane quella che è ora", ha detto la Merkel, la Germania è ancora "molto lontana" dai valori obiettivo nel contrasto della pandemia.