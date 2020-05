Coronavirus, Gentiloni: la mancanza di solidarietà Ue è stata umiliante

"Nelle prime settimane della crisi abbiamo avuto un diffuso sentimento di mancanza di solidarietà, specialmente in Italia, uno dei Paesi colpiti più duramente: è stato umiliante nei primi giorni, poi abbiamo lavorato molto e a metà marzo abbiamo preso decisioni molto importanti". Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, parlando a The State of the Union. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui