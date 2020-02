Coronavirus, Francia: "Epidemia farà calare nostro Pil dello 0,1%"

In Francia, secondo il ministero dell'Economia parigino, l'epidemia di coronavirus potrebbe ridurre la crescita del Pil dello 0,1% nel 2020. "Ammettendo di non essere troppo lontani dal picco dell'epidemia - ha detto il ministro Bruno Le Maire ​​​​- la nostra valutazione è che l'impatto sulla crescita cinese sarà di circa un punto nel corso dell'anno. Il che significa 0,2% in meno di crescita a livello globale e 0,1% in meno per la Francia".