Coronavirus, Francia: chiusura del confine non avrebbe senso

La chiusura del confine con l'Italia a causa del coronavirus "non avrebbe senso". Lo h affermato il ministro della Salute francese Olivier Véran aggiungendo che "non avrebbe senso perché un virus non si ferma alla frontiera". Il ministro ha spiegato di aver parlato con i suoi colleghi italiano e tedesco e di aver organizzato una riunione, "probabilmente per la settimana prossima".