Coronavirus, Finlandia riapre ai Paesi "sicuri": c'è anche l'Italia

I turisti di 12 Paesi europei considerati "sicuri" saranno di nuovo i benvenuti in Finlandia. Il 13 luglio le restrizioni alle frontiere saranno revocate per gli Stati con un tasso di infezione negli ultimi 14 giorni inferiore a otto per 100mila abitanti, ha spiegato il ministro Maria Ohisalo. Sono interessati dalla riapertura Germania, Italia, Austria, Grecia, Svizzera, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Liechtenstein, Irlanda, Cipro e Croazia.