Coronavirus, festa di nozze negli Usa provoca 177 contagi e 7 morti

Con sette morti e almeno 177 persone contagiate, un matrimonio avvenuto nel Maine potrebbe essersi trasformato in un evento "super-spreader", cioè super propagatore, del Covid-19. Alle nozze, tenutesi il 7 agosto, hanno partecipato 65 persone: prima hanno preso parte alla cerimonia in una chiesa battista e poi al ricevimento in un locale.