Coronavirus, Ema anticipa parere su vaccino Moderna al 6 gennaio

L'Agenzia europea del farmaco anticipa al 6 gennaio il parere sul vaccino anti-Covid di Moderna. Lo rende noto la stessa Ema in una nota pubblicata sul sito, precisando che "il comitato, tenuto debito conto dei progressi compiuti, ha fissato per il 6 gennaio 2021 una riunione straordinaria per concludere, se possibile, la propria valutazione". La prima data scelta era il 12 gennaio.